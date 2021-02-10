Индонезия рассчитывает восстановить туризм в 2021 году

Представители туристической сферы Индонезии уверены, что въездной турпоток в страну восстановится в 2021 году, после того, как завершится программа вакцинации от коронавируса, сообщает Antara.

В период пандемии COVID-19 заграничные поездки практически отсутствовали, кроме туристических поездок в Турцию, Дубай (ОАЭ) и Мальдивы.

В Индонезии выделили пять направлений, которые пользуются большой популярностью у туристов:

озеро Тоба;

Боробудур;

Лабуан Баджо;

Ликупанг;

Мандалика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тунис предложил возобновить чартерные рейсы с Россией.