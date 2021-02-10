Представители туристической сферы Индонезии уверены, что въездной турпоток в страну восстановится в 2021 году, после того, как завершится программа вакцинации от коронавируса, сообщает Antara.
В период пандемии COVID-19 заграничные поездки практически отсутствовали, кроме туристических поездок в Турцию, Дубай (ОАЭ) и Мальдивы.
В Индонезии выделили пять направлений, которые пользуются большой популярностью у туристов:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тунис предложил возобновить чартерные рейсы с Россией.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.