Тунис предложил возобновить чартерные рейсы с Россией

Власти Туниса предложили возобновить чартерные рейсы из России.

Страны пришли к пониманию того, что безопасность россиян является приоритетной задачей. Также посольство РФ находится в постоянном контакте с Минтуризма Туниса и контролирует соблюдение противоэпидемиологических мер в стране.

"Уверен, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Постепенно к этому готовимся, — сообщил в интервью РИА "Новости" посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.

"Аэрофлот" уже получил разрешение на осуществление до семи регулярных полётов в неделю из Москвы в Тунис.

Прибывающие в Тунис туристы должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, в течение семи дней находиться на карантине в ожидании результата нового теста.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что с 12 февраля Индия частично возобновит авиасообщение с Россией.