Россияне массово скупают билеты на поезда в Белоруссию

С 8 февраля возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией.

Специалисты онлайн-сервсиа "Туту.ру" провели исследование, которое показало, что девять из десяти билетов на поезда из России за границу покупаются по направлению Москва-Минск.

Причём в этом году поездка в Белоруссию обходится туристам на 34%, чем прошлом году. Средняя стоимость путешествия составляет 4,7 тыс. рублей в один конец.

На втором месте по популярности находится маршрут из Смоленска в Минск.

По сравнению с прошлым годом цены на это направление повысились в два раза, средняя стоимость составила 2,7 тыс. рублей в одну сторону.

Также россияне активно приобретают билеты из Адлера в Сухум. Стоимость билетов на данное направление повысилась на 30% и составила 839 рублей, сообщает Лента. ру.