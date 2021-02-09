С 12 февраля Индия частично возобновит авиасообщение с Россией

С 12 февраля Россия открывает авиасообщение с Индией. Но въезд туристов в эту страну пока не разрешён.

"Индия заключила с Россией договор о пассажирских перевозках с 12.02.2021. Индийские и российские перевозчики теперь могут выполнять рейсы между странами", — говорится в заявлении Министерства гражданской авиации Индии.

В Россию разрешён въезд гражданам Индии, Непала и Бутана для оформления российской визы или имеющим её.

Из России в Индию могут вылететь граждане Индии, Непала и Бутана, все иностранные владельцы карт граждан Индии, граждане индийского происхождения, моряки. Также разрешён въезд россиянам, при этом цель визита может быть любой.

Въезд россиян с туристической визой запрещён.