С 12 февраля власти Индии планируют возобновить авиасообщение с Россией по системе "воздушных пузырей".
Примечательно, что в Индии ещё запрещён въезд для иностранных туристов.
"Индия создала соглашение о "воздушном пузыре" с Россией, вступающее в силу с 12 февраля 2021 года. Индийским и российским перевозчикам теперь разрешено выполнять рейсы между нашими странами", — сообщают в индийском министерстве гражданской авиации.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.