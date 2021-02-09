Египет откроет курорты для российских туристов в марте

7 февраля в Египет прибыл первый за 11 месяцев самолёт с туристами из Германии.

Пассажиров встречали с цветами и шоколадом.

Встреча гостей из Германии может положительно отразиться на открытии границ с другими странами, считают эксперты. Данное событие вызовет дополнительное доверие у российских чиновников.

На данный момент о дате восстановления международного авиасообщения между Россией и Египтом не сообщается.

Но у восстановления связи с курортом есть предпосылки. Например, инспекция по авиационной безопасности РФ завершила проверку египетских аэропортов, результаты которой показали, что туристы могут быть уверены, что благополучно доберутся до места отдыха.

В ближайшее время, скорее всего, будут восстановлены чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Напомним, что в марте 2020 года Россия приостановила авиасообщение со всеми странами.