7 февраля в Египет прибыл первый за 11 месяцев самолёт с туристами из Германии.
Пассажиров встречали с цветами и шоколадом.
Встреча гостей из Германии может положительно отразиться на открытии границ с другими странами, считают эксперты. Данное событие вызовет дополнительное доверие у российских чиновников.
На данный момент о дате восстановления международного авиасообщения между Россией и Египтом не сообщается.
Но у восстановления связи с курортом есть предпосылки. Например, инспекция по авиационной безопасности РФ завершила проверку египетских аэропортов, результаты которой показали, что туристы могут быть уверены, что благополучно доберутся до места отдыха.
В ближайшее время, скорее всего, будут восстановлены чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Напомним, что в марте 2020 года Россия приостановила авиасообщение со всеми странами.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.