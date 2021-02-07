Жителям России, который перенесли коронавирусную инфекцию, хорошо подойдёт отдых у озёр или моря. Об этом порталу "Ура.ру" рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"За год многие россияне пересмотрели концепцию отдыха. Пляжный отдых уже не так популярен, на смену ему пришёл отдых озёрный, морской. Для экскурсионно-восстановительных целей лучше всего ехать в Калининград.

У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета", — отметил эксперт.