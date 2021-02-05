Кипр не будет требовать от туристов обязательной вакцинации от COVID-19

В этом году власти Кипра ожидают рост въездного турпотока. Однако предполагается, что первая половина 2021 года будет непростой для туристической отрасли страны, отметили в АТОР.

В основном ожидаются британские, израильские и российские туристы, отметил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

По данным за 2019 год туристы из Британии, Израиля и России составили 65% турпотока.

Въезжающие на Кипр граждане обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Обязательной вакцинации от кооронавируса о карантина от туристов требовать не будут.