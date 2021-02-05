В этом году власти Кипра ожидают рост въездного турпотока. Однако предполагается, что первая половина 2021 года будет непростой для туристической отрасли страны, отметили в АТОР.
В основном ожидаются британские, израильские и российские туристы, отметил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.
По данным за 2019 год туристы из Британии, Израиля и России составили 65% турпотока.
Въезжающие на Кипр граждане обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Обязательной вакцинации от кооронавируса о карантина от туристов требовать не будут.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...