Турция откроет туристический сезон в апреле

Турция готовится к открытию туристического сезона-2021, открытие которого запланировано на апрель. В общей сложности в этом году страна планирует принять около 31 млн иностранных туристов, отметили в АТОР.

Туристический сезон начнётся со Средиземного моря, а затем продолжится на курортах, расположенных на Эгейском море, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Также он отметил, что в апреле будет запущен внутренний туризм, а позднее страна будет готова принять туристов из России и Великобритании.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Турции был перенесён на июнь. Россияне смогли поехать на отдых в Турцию только в августе, когда было восстановлено авиасообщение между странами.