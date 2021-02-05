Посол Индии рассказал, когда страна откроется для российских туристов

Власти Индии готовятся к приёму туристов уже эти летом. В настоящее время руководство страны проводит переговоры с Россией о восстановлении турпотока.

"Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Как только, так сразу. Ориентировочно это произойдет летом", — сообщил в интервью "Известиям" посол республики в РФ Венкатеш Варма.

При въезде в Индию туристы должны будут предъявить тест или справку о прививке.

На данный момент в России уже выдают визы всем категориям индийских граждан, в том числе и туристам. В ближайшей перспективе РФ надеется на получение взаимного доступа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне массово скупают авиабилеты в Грецию и Сингапур.