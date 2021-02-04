"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов

На фоне введённых коронавирусных ограничений в Абхазию хлынул мощный поток туристов.

"Большое число граждан России приезжает из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было", — сообщил в интервью TourDom. ru министр туризма республики Теймураз Хишба.

При этом отельеры решили не повышать цены на размещение.

Туристы массово бронируют номера на весенний и летний период.

Большой популярностью у отдыхающих пользуются Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера.

Спрос на поездки в Абхазию связан с более доступными по сравнению с курортами Краснодарского края ценами, считают эксперты АЛЕАН.