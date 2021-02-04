За январь турпоток на курорты Северного Кавказа вырос на 36%

За январь турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырос на 36% — здесь побывало более 190 тысяч туристов.

"Курорты северокавказского туристического кластера — "Архыз", "Эльбрус "и "Ведучи" - демонстрируют рост турпотока. За первый месяц 2021 года здесь отдохнуло более 190 тыс. любителей горнолыжного отдыха, это на 36% больше аналогичного периода прошлого года. В январе 2020 года количество гостей составило 140 тыс. человек", — пояснили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

За период новогодних праздников эти курорты приняли более 100 тыс. человек.

Для отдыхающих здесь оборудованы трассы, организованы лыжные прогулки, джиппинг, полёты на парапланах, а также развлечения для детей.

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