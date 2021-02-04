Россияне рассказали о главных страхах во время отпуска

Специалисты онлайн-сервиса "Туту.ру" провели опрос, с целью выяснить страхи россиян во время путешествий. Опрос показал, что 47% российских туристов во время отпуска больше всего боятся потратить лишние деньги.

Кроме того, у многих россиян присутствует страх оказаться в какой-нибудь неприятной ситуации (35%).

29% боятся, что на месте отдыха будет некачественный сервис, а 25% респондентов больше всего хотят избежать опасностей.

В опросе приняли участие более 1200 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне массово скупают авиабилеты в Грецию и Сингапур.