Минск и Петербург свяжет новый автобусный маршрут

Из Минска в Петербург теперь можно будет добираться на автобусе. Ежедневный маршрут "Минск — Санкт-Петербург" с 18 февраля запустит компания Lux Express.

Автобусы Scania рассчитаны на 56 пассажиров. От автобусного вокзала Санкт-Петербурга автобусы будут отъезжать в 23:30, с автовокзала Минска — в 23:00.

Время в пути составит 11 часов. На маршруте не предусмотрено остановок, но представили Lux Express заявили, что будут учитывать пожелания клиентов и в дальнейшем добавят остановки.

При запуске маршрута стоимость билета составит 1950 рублей в один конец. По данному маршруты смогут ездить только россияне и белорусы, так как им разрешено пересекать границу.

Белоруссия не принимает российских туристов.