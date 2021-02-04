Из Минска в Петербург теперь можно будет добираться на автобусе. Ежедневный маршрут "Минск — Санкт-Петербург" с 18 февраля запустит компания Lux Express.
Автобусы Scania рассчитаны на 56 пассажиров. От автобусного вокзала Санкт-Петербурга автобусы будут отъезжать в 23:30, с автовокзала Минска — в 23:00.
Время в пути составит 11 часов. На маршруте не предусмотрено остановок, но представили Lux Express заявили, что будут учитывать пожелания клиентов и в дальнейшем добавят остановки.
При запуске маршрута стоимость билета составит 1950 рублей в один конец. По данному маршруты смогут ездить только россияне и белорусы, так как им разрешено пересекать границу.
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