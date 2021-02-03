Французская Полинезия закрылась для туристов

Путешественники, которые уже находятся на территории Французской Полинезии, могут остаться и продолжить свой отдых. А новым гостям придётся подождать с визитами.

В стране, состоящей из 118 островов, в последние дни не фиксировалось новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако ситуация с ростом числа заражённых и распространением нового, более заразного штамма коронавируса в мире остаётся напряжённой. Похоже, именно поэтому власти Французской Полинезии приняли решение с 3 февраля закрыть границы для иностранных туристов.

Ранее путешественникам, желавшим попасть на Таити, Бора-Бора или другие острова Французской Полинезии, требовалась медстраховка и справка, подтверждающая отсутствие коронавирусной инфекции. Повторное тестирование на коронавирус проводилось на четвёртый день пребывания. На данный момент в стране действует обязательный масочный режим и комендантский час. Эти меры будут сохраняться как минимум до 15 февраля, сообщает РИА Новости.