Испания установила полувековой антирекорд по числу туристов

Из-за пандемии COVID-19 турпоток в Испанию в прошлом году сократился на 77,3% по сравнению с показателями 2019 года. Такие данные приводят специалисты Национального института статистики (INE).

В 2020 году Испанию посетили 18,9 млн человек.

Это самый низкий показатель за последние 50 лет. В 1969 году Испания приняла 20 млн туристов, сообщает агентство Europa Press.

Большую часть туристов, посетивших Испанию, составили французы — 3,9 млн человек. На втором месте оказались британцы — 3,2 млн туристов, третье место заняли немцы — 2,4 млн человек. Российских туристов было очень мало — всего 155 тыс. человек.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались Канары, Каталония и Валенсия.

Расходы заграничных туристов в 2020 году в королевстве составили 19,7 миллиарда евро, тогда как в годом ранее — 91,9 миллиарда.