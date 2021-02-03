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Россияне массово скупают авиабилеты в Грецию и Сингапур

Туризм » Путешествия

Уже 21 страна открыла свои границы для российских туристов. Но россиян больше всего интересуют поездки в Грецию и Сингапур. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса "Туту.ру".

Спрос на авиабилеты в Грецию вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Эксперты напомнили, что прилёт в Грецию возможен только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. У туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест.

Что касается Сингапура, то спрос на авиабилеты в эту страну вырос с семь раз.

Въезд в Сингапур разрешён только определённым категориям россиян, гражданам некоторых юго-восточных стран и гражданам с видом на жительство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отели в Дубае будут продавать номера по-новому.

Автор: Снежана Шахова
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