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Отели в Дубае будут продавать номера по-новому

Туризм » Путешествия

В Дубае на фоне коронавирусных ограничений люксовые отели могут изменить условия продаж номеров, сообщил в интервью АТОР генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

"Будет отмечаться дефицит номеров, ряд отелей уже встаёт на stop sale. Исходя из практики, если нужно закрыть 30 процентов номерного фонда, это будут номера обычных категорий. Отельерам сейчас выгодно оставить в продаже высокомаржинальные типы размещения", — пояснил он.

Требование загрузки в пределах 70% может отразиться на наличии мест в отелях VIP-класса, утверждают представители "Спектрума". Данное мнение разделяют и эксперты "TUI Россия".

Сообщается, что в других эмиратах туристы смогут найти подходящий отель на любой бюджет.

Автор: Снежана Шахова
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