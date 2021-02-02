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В Новой Зеландии из-за скопления нечистот закрыли водопад Вайтанги

Туризм » Путешествия

Из-за огромного скопления нечистот пришлось закрыть знаменитый водопад Вайтанги в Южном Окленде (Новая Зеландия), сообщает издание Daily Mail.

По словам местных жителей, водоём источал неприятный запах, что отпугивало людей. Из-за загрязнения власти запретили туристам посещать более 50 других пляжей в Окленде.

Для очищения воды пока не предпринимается никаких мер.

"Нам нужно действовать. Уже прошло семь дней, буквально семь дней дерьмо вливается в гавань Манукау", — рассказала местная жительница Дороти Хоскинс.

Представители администрации заявили, что сейчас необходимо выяснить причины заражения. Экологи стоят на страже контроля уровня загрязнения. Мониторинг будет продолжаться до тех пор, пока качество воды не станет соответствовать норме.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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