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Музеи Ватикана открылись для посетителей после 88-дневного локдауна

Туризм » Путешествия

На такой долгий срок музеи на закрывались со времён Второй мировой войны, сообщает The Local. it.

Музеи Ватикана открылись для посетителей после 88-дневного локдауна

С 1 февраля также будет открыта Сикстинская капелла.

Музеи будут открыты для посетителей с понедельника по субботу. Но для того чтобы посетить музей нужно заранее забронировать билеты.

Во время локдауна работники музеев провели техническое обслуживание и косметический ремонт зданий. В Сикстинской капелле за это время провели очистку фресок, созданных в XV веке.

Ежегодно Сикстинскую капеллу посещают до 6 млн иностранных туристов.

В Италии зафиксирован спад пандемии коронавируса, в связи с чем было принято решение об открытии музеев Ватикана. Также для посетителей будут открыты Форум и Колизей в Риме.

Но посетить объекты могут только находящиеся в регионе Лацио, так как в Италии действует запрет на туристические поездки и комендантский час.

Автор: Снежана Шахова
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