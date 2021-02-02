Таиланд рассчитывает принять в 2021 году пять миллионов туристов

В 2021 году Таиланд планирует принять пять миллионов туристов. Однако изначально власти страны прогнозировали, что турпоток составит десять миллионов туристов.

"Если мы сможем привлечь пять миллионов гостей в этом году при нынешних обстоятельствах, это будет успех", — заявил глава министерства туризма и спорта страны Пхипхат Ратчакитпракарн.

В первую очередь акцент будет сделан на туристов из азиатских стран - Китая, Индии и Малайзии. Посетители из этих стран составили 40% от 39,8 млн туристов, отдыхавших в Таиланде в 2019 году.

Министерство туризма и спорта планирует обсудить с премьер-министром и Минздравом страны вопрос включения граждан, работающих в сфере туризма, в программу вакцинации на её ранних этапах — в феврале.

"Сотрудники, занятые в туристической индустрии, такие как персонал гостиниц, водители, работники ресторанов и спа-центров, расположенных в крупных туристических центрах, должны быть в числе первых групп, получивших прививки", — сообщил Пхипхат Ратчакитпракарн.

Он считает, что это позволит защитить работников туристической сферы, так как они каждый день контактируют с иностранными гостями.

Также сейчас в стране ведётся работа над "паспортом вакцины". Возможно, что в перспективе иностранные туристы с сертификатом прививки от COVID-19 смогут въезжать в страну, заявил Пхипхат Ратчакитпракарна.