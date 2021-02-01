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На курорте "Роза Хутор" открылся Музей шоколада

Туризм

Узнать, что такое сладкая жизнь, можно в горах Сочи. На территории культурно-этнографического комплекса "Моя Россия" на "Розе Хутор" открылась экспозиция посвященная шоколаду.

На "Розе Хутор" открылся Музей шоколада. 409749.jpeg

"Собрание музея рассказывает о развитии крупнейших московских кондитерских фабриках — Товарищества Абрикосова и сыновей (теперь это концерн Бабаевкий), Торгового дома Леновых (ныне фабрика "Рот Фронт"), Товарищества Эйнем ("Красный Октябрь"). История этих славных предприятий ведёт своё начало с 1804 года", — рассказывают создатели "сладкого" музея.

Среди экспонатов:

  • дореволюционные упаковки конфет и шоколада с рисунками лучших художников того времени,
  • фантики и коробки советской эпохи,
  • фотографии старейших кондитерских производств России и их основателей.

Здесь можно увидеть и открытки серии конфет "Москва будущего" товарищества Эйнем.

На "Розе Хутор" открылся Музей шоколада. 409751.jpeg

"В далеком 1914 году "Товарищество Эйнемъ" выпустило серию шоколадных конфет под названием "Москва будущего". В каждую коробку с конфетами упаковывалась и серия из восьми рекламных открыток такой же тематики. К каждой из них прилагалось соответствующее описание, в полной мере раскрывавшее представления и ожидания наших предков. На открытках изображены огромные здания, оживленные, шумные берега большой судоходной Москвы-реки, транспортные и торговые крейсеры, и даже вагоны метрополитена", — пояснили в Музее шоколада "Розы Хутор".

На "Розе Хутор" открылся Музей шоколада. 409750.jpeg

Один из самых интересных экспонатов — дореволюционная жестяная упаковка "Монпансье из фруктов и соков" товарищества Г. и Е. Леновых, выпущенная в 1890 году. Такие "коробки" всегда были предметами коллекционирования, являлись гордостью обладателей тех времён. Сегодня подобные экземпляры все реже встречаются на аукционах.

На "Розе Хутор" открылся Музей шоколада. 409752.jpeg

"Все экспонаты музея приобретались на антикварном рынке для частной коллекции. Познакомиться с их историей помогут видеоролики и информационные стенды", — отметили создатели музея.

Помимо выставки в музее проходят мастер-классы по росписи и дегустации шоколада. Экспозиция располагается в павильоне "Москва" комплекса "Моя Россия" и работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Автор: Ольга Лазарева
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