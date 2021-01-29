Эксперты рассказали, куда поедут россияне на 23 февраля и 8 марта

Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip провели опрос, с целью выяснить, где будут отдыхать россияне 23 февраля и 8 марта.

Проанализировав данные бронирований авиабилетов, аналитики выяснили, что большинство российских туристов хотят провести праздники в Москве, Сочи или в Петербурге.

Также популярностью пользуются Калининград, на поездку в который нужно потратить в среднем 5,7 тыс. рублей, Симферополь (сюда можно съездить за 7,4 тыс. рублей), Казань - 5,5 тыс. рублей, Стамбул — 13,6 тыс. рублей, Минеральные Воды — 6,3 тыс. рублей, Екатеринбург и Краснодар - по 5,6 тыс. рублей.

Кроме того, среди российских туристов востребованы и зарубежные направления — Турция, ОАЭ и Армения.