Какие страны откроют границы для туристов, привитых от COVID-19?

В мире растёт число стран, которые планируют открыть границы для въезда иностранных туристов, привитых от COVID-19, сообщает АТОР.

Вакцинация от коронавируса освобождает путешественников от каких-либо особых требований.

Привитых туристов уже ждут на Сейшельских островах, в Исландии и Румынии.

При въезде туристы должны предъявить сертификат о прохождении вакцинации и ПЦР-тест с отрицательным результатом.

С 1 марта получившие вакцину от COVID-19 туристы смогут посетить Кипр и Маврикий. Власти Греции, Испании, Израиля, Эстонии, Дании, Польши, Венгрии и Бельгии обсуждают условия неограниченного въезда иностранцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дубай ужесточает правила въезда для иностранных туристов.