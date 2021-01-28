Болгария вводит обязательный тест на COVID-19 для туристов

Желающие посетить Болгарию должны будут иметь при себе тест с отрицательным результатом на COVID-19. Такое решение приняли власти страны, сообщает АТОР.

Тест должен быть сдан за 72 часа до прибытия.

Новые требования будут действовать с 29 января до 30 апреля 2021 года.

Лица, имеющие гражданство Болгарии или вид на жительство в этой стране, пересекающие границу без тестов, должны в течение десяти дней находиться на самоизоляции.

Эти требования не касаются транзитных пассажиров, водителей автобусов и грузовых автомобилей, а также экипажей морских судов и самолётов.

В Болгарии зафиксировано снижение числа заражённых коронавирусом.

С 1 февраля власти намерены разрешить работу ТЦ и фитнес-клубам. А с 4 числа в средних школах возобновится учебный процесс.