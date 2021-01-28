Дубай ужесточает правила въезда для иностранных туристов

Дубай изменил правила въезда для иностранных граждан, сообщает TourDom. ru.

Новые правила вступят в силу с 31 января.

По прилёту в Дубай туристы должны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанные за 72 часа до поездки. Ранее тест считался действительным четверо суток.

Новые требование распространяются на всех иностранных граждан, кроме граждан Великобритании.

Также прибывшие пассажиры, как и раньше, обязаны установить на свой телефон специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия.

Кроме того, им будет нужно сдать повторный тест на COVID-19, а до тех пор, пока не станут известный результаты, нужно находиться на карантине в отеле или апартаментах. В случае если тест будет положительным, то турист будет находиться на самоизоляции минимум десять дней.