В Швейцарских Альпах откроется горнолыжный курорт The Ritz-Carlt

Компания Marriott International подписала соглашение с Марио Юленом, будущим владельцем отеля The Ritz-Carlton в Церматте - первого горнолыжного курорта бренда в Европе. Номерной фонд отеля рассчитан на 69 номеров. Открытие запланировано на 2026 год.

"Церматт ассоциируется с первоклассным лыжным спортом и альпинизмом и поражает своими захватывающими дух пейзажами. Появление нового отеля в таком восхитительном месте, являющимся воплощением современной роскоши, украсит наше портфолио ключевых объектов бренда The Ritz-Carlton по всему миру и предоставит гостям уникальную возможность насладиться снежными горными вершинами, первоклассными спусками и знаменитой горой Маттерхорн, которыми славится Церматт", — сообщила президент Marriott International в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Сатья Ананд.

В отеле будут два ресторана, бары и уличная терраса. Для уединённых встреч запланировано создание частного обеденного зала.

Кроме того, при отеле работать спа-комплекс, фитнес-центр и бассейны.

Также курорт будет оснащён залами для конференций и площадками для проведения мероприятий.