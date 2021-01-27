В Петербурге будут развивать яхтенный туризм

Власти Петербурга займутся развитием яхтенного туризма.

Данное распоряжение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"У нас есть позитивные моменты — прежде всего, это поддержка в лице федеральных органов исполнительной власти. Сегодня свою деятельность ведет федеральная рабочая группа по развитию яхтенного туризма в Российской Федерации. Мы планируем подготовить наши предложения", — заявил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев.

По поручению президента и правительства РФ в этом году будет сформирован новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Для реализации данного проекта будут субсидированы процентные ставки по кредитам в рамках одной из федеральных программ нацпроекта на развитие инфраструктуры. Кроме того, запланированы маркетинговые способы продвижения и корректировка законодательства в этой сфере.