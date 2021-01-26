С целью упростить и стимулировать развитие туризма власти Индии решили ввести для туристов сертификат вакцинации.
"Сертификат вакцинации будет способствовать укреплению уверенности среди людей, облегчая передвижение путешественников и возродив туристический сектор", — сообщил директор по коммерции и маркетингу в государственной корпорации по развитию туризма Индии Пиюш Тивари.
Также он отметил, что данная мера позволит повысить доверие клиентов и создать здоровую среду для путешественников.
Кроме того, Индия предоставила разрешение на экстренное использование двух вакцин собственного производства — института Ковишилда Индии и Коваксина Bharat Biotech International Ltd.
Желающие вакцинироваться в Индии получают предварительный сертификат после введения первой дозы препарата, а после второй — окончательный сертификат.
"Появление вакцин — большое облегчение; вакцинированные смогут путешествовать более уверенно, что определенно приведет к увеличению числа туристов. Но поскольку вакцина новая, опасения ВОЗ также оправданы и подлежат изучению медицинскими экспертами. На данный момент нет положения, делающего вакцинацию обязательной", — оценил положение Алок Гупта, главный секретарь по туризму в правительстве Раджастана.
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