Власти Индии введут сертификат вакцинации для туристов

С целью упростить и стимулировать развитие туризма власти Индии решили ввести для туристов сертификат вакцинации.

"Сертификат вакцинации будет способствовать укреплению уверенности среди людей, облегчая передвижение путешественников и возродив туристический сектор", — сообщил директор по коммерции и маркетингу в государственной корпорации по развитию туризма Индии Пиюш Тивари.

Также он отметил, что данная мера позволит повысить доверие клиентов и создать здоровую среду для путешественников.

Кроме того, Индия предоставила разрешение на экстренное использование двух вакцин собственного производства — института Ковишилда Индии и Коваксина Bharat Biotech International Ltd.

Желающие вакцинироваться в Индии получают предварительный сертификат после введения первой дозы препарата, а после второй — окончательный сертификат.