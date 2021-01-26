В Коми будут развивать промышленный туризм

Для Коми промышленный туризм — достаточно новое явление. Продвижением этого направления займётся Министерство экономического развития и промышленности республики.

"Сейчас первостепенная задача — подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив о создании промышленной туристической экосистемы на территории региона. Одновременно мы займёмся отбором предприятий, которые войдут в реестр по развитию промышленного туризма и смогут проводить на территории своих производств полноценные экскурсии", — пояснила министр экономического развития и промышленности Республики Коми Эльмира Ахмеева.

Экскурсии по предприятиям, заводам заинтересуют не только местных жителей и гостей, но и инвесторов, которые смогут получить больше информации о развитии промышленности в регионе. Кроме того, такие экскурсии могут служить рекламой для многих компаний, которые заинтересованы в продвижении своей продукции.