На Кипре обнаружили утерянное в XIX веке святилище Аполлона

В древнем городе Франгисса (Кипр) археологи обнаружили святилище Аполлона, построенное не позднее VII века до нашей эры.

В нём были установлены статуи богов и выдающихся людей из известняка, терракота и мрамора.

Немецкий археолог Макс Онефальш-Рихтер обнаружил святилище ещё в 1885 году. Многие его артефакты уже давно выставлены в музеях Лондона и Торонто.

Но вскоре после открытия про храм забыли.

Из-за финансовых трудностей учёный не смог опубликовать своё исследование. Место раскопок снова закрыли.

Попытка открыть святилище была предпринята в 80-е годы XX века, но только недавно международной группе археологов удалось найти священный памятник.

По словам специалистов, раньше город Франгисса был уничтожен в результате природной катастрофы, — предположительно, оползня.