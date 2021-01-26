В древнем городе Франгисса (Кипр) археологи обнаружили святилище Аполлона, построенное не позднее VII века до нашей эры.
В нём были установлены статуи богов и выдающихся людей из известняка, терракота и мрамора.
Немецкий археолог Макс Онефальш-Рихтер обнаружил святилище ещё в 1885 году. Многие его артефакты уже давно выставлены в музеях Лондона и Торонто.
Но вскоре после открытия про храм забыли.
Из-за финансовых трудностей учёный не смог опубликовать своё исследование. Место раскопок снова закрыли.
Попытка открыть святилище была предпринята в 80-е годы XX века, но только недавно международной группе археологов удалось найти священный памятник.
По словам специалистов, раньше город Франгисса был уничтожен в результате природной катастрофы, — предположительно, оползня.
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