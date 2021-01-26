Российские туристы пока не смогут посетить Финляндию. Власти страны по-прежнему сохраняют запрет на въезд российских граждан, хотя РФ уже сняла ограничения.
Отмечается, что коронавирусные ограничения на туристические поездки продлеваются до 25 февраля.
"Границы [в настоящий момент] не открываются для третьих стран, таких как Россия. Граждане РФ не смогут свободно приезжать в Финляндию", — цитирует 26 января заявление представителя МВД Суоми Эриикки Койстинен ТАСС.
Россиян не пускают в Финляндию с весны 2020 года. В течение года запрет уже продлевался неоднократно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия возобновила туристическое авиасообщение с Катаром. В восстановлении авиаперелётов заинтересованы оба государства, так как от этого зависит реализация некоторых совместных проектов.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.