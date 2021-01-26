Предварительное бронирование летних туров в Турцию показывает, что их стоимость для россиян в среднем увеличилась на 15%.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Туроператоры ждут пика продаж летней Турции ближе к апрелю. Сейчас цены по сравнению с прошлым годом выросли планово: до 15%. Пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. рублей", — сказано в сообщении АТОР.