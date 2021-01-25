Испания готовится к приёму летних туристов

Пандемия нанесла серьёзный удар по сфере туризма Испании. В связи с этим власти планируется как можно быстрее восстановить эту отрасль экономики.

Слухи о том, что страна будет закрыта для иностранцев до сентября, не соответствует реальности, сообщил министр туризма страны Рейес Марото.

Жители Испании надеются на на эффективность вакцинации, которая позволит им открыть границы для иностранных путешественников.

Туристы из европейских стран уже активно бронируют вилл, которые сейчас пользуются большим спросом. Авиакомпании активно агитируют жителей бронировать летние рейсы и делают большие скидки.

Однако, в Испании всё ещё не улучшается эпидемиологическая ситуация. За день COVID-19 выявляются у 40 тыс. жителей. И вопрос уже в том, не придётся ли при возвращении с испанского курорта сидеть на карантине.

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