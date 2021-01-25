Желающим отдохнуть на Маврикии нужно иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сдан за 5-7 дней до вылета, сообщает АТОР.
Кроме того, у туриста должно быть доказательство приобретения туристического пакета, в который входит проживание в номере отеля для проведения обязательного двухнедельного карантина.
Также у отдыхающих должна быть декларация о состоянии здоровья и форму о о его местонахождении на Маврикии.
Эти условия актуальны до 15 февраля 2021 года. В будущем желающие посетить Маврикий привитых туристов будут пускать свободно.
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