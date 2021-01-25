Некоторые эксперты не советуют российским туристам ехать на Занзибар из-за жары и насекомых. О том, насколько безопасно там отдыхать, в интервью "Правде.Ру" рассказал эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Бандурин.

"Никаких угроз, кроме медицинских, там нет. Если человек хорошо переносит жару, то можно ехать.

От поездки на Занзибар лучше отказаться, если есть именно какие-то медицинские показания.

Также нужно сделать необходимые прививки.

Некоторые прививки, например, от лихорадки, малярии, делают за два года до поездки в Африку.

В Занзибар все уже ездили и неоднократно, никаких препятствий для отдыха там нет.

Занзибар — это же не какая-то там суперэкзотика, люди и на Мальдивы едут, это тоже острова", — заключил собеседник "Правды.Ру".