Россия возобновила туристическое авиасообщение с Катаром

Между Россией и Катаром возобновили международное авиасообщение.

"Думаю, да, конечно. Это очень важное направление с Дохой", — заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Он отметил, что в восстановлении авиаперелётов заинтересованы оба государства, так как от этого зависит реализация некоторых совместных проектов.

В частности, речь идёт о подготовке к чемпионату мира по футболу, который будет проходить в 2022 году.

Богданов также отметил важность удобных перелётов на Дальний Восток из Азии и Африки, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что с 1 марта границы для иностранных туристов открывает Кипр.