Между Россией и Катаром возобновили международное авиасообщение.
"Думаю, да, конечно. Это очень важное направление с Дохой", — заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Он отметил, что в восстановлении авиаперелётов заинтересованы оба государства, так как от этого зависит реализация некоторых совместных проектов.
В частности, речь идёт о подготовке к чемпионату мира по футболу, который будет проходить в 2022 году.
Богданов также отметил важность удобных перелётов на Дальний Восток из Азии и Африки, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что с 1 марта границы для иностранных туристов открывает Кипр.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.