Эксперты объяснили, почему не стоит ехать на Занзибар

Россиянам, которые плохо переносят жару, эксперты не советуют отдыхать на Занзибаре. В период с декабря по март воздух там прогревается до 40 градусов.

"Чтобы не расплавиться, стоит (…) приезжать сюда или летом, когда воздух сухой и чуть менее раскалённый, или осенью с её частыми кратковременными дождями", — отметили специалисты.

Кроме того, там огромное количесво различных насекомых, особенно в сезон дождей, причём в районе заливов Менай-Бэй и Чвака "кровопийц целые полчища".

Многие отдыхающих не устраивает качество местной еды. В основном это однообразная пища — рис и кукурузная каша.

Жители Занзибара живут очень бедно. Кроме того, бросаются в глаза антисанитарные условия - африканцы выбрасывают отходы прямо на улицу, сообщает "Лента.ру".

Также к отрицательным сторонам отдыха на Занзибаре относятся: дорогостоящий перелёт и платная виза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, Наташа Королёва снова вышла замуж на Занзибаре.