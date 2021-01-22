С 1 марта Кипр открывает границы для иностранных туристов

Власти Кипра открывают границы для иностранных туристов с 1 марта, сообщает "Турпром".

"Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19", — заявил в эфире государственного канала СуВС заявил замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Таким образом для граждан из 56 стран отменён запрет на въезд.

Страны, для которых Кипр откроет свои границы, разделят на категории. Это страны-члены Евросоюза, страны, входящие в Европейскую экономическою зону, третьи страны и другие государства, в число которых входит РФ.

Каждая страна, в зависимости от эпидемиологической ситуации в ней, будет отмечена тем или иным цветом. Граждане, прибывшие из "зелёных" стран, будут освобождены от сдачи теста на COVID-19.

Туристам из "оранжевых" зон нужно будет предъявить сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 перед посадкой в самолёт. Прибывшим из "красных" стран нужно будет сдать тест перед вылетом и по прибытии на Кипр.