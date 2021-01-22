Индонезия объявила о продлении запрета на въезд иностранных туристов до 8 февраля, сообщает АТОР.
Ранее запрет действовал до 28 января.
"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", — сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.
Кроме того, продлены ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.
Сейчас попасть в Индонезию из России можно только через Дубай, прямого авиасообщения нет. До нового года приехать в эту страну можно было только по бизнес-визе, но с 1 января и с деловой целью попасть в Индонезию стало невозможно.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.