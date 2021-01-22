Индонезия продлила запрет на въезд иностранцев до 8 февраля

Индонезия объявила о продлении запрета на въезд иностранных туристов до 8 февраля, сообщает АТОР.

Ранее запрет действовал до 28 января.

"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", — сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.

Кроме того, продлены ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.

Сейчас попасть в Индонезию из России можно только через Дубай, прямого авиасообщения нет. До нового года приехать в эту страну можно было только по бизнес-визе, но с 1 января и с деловой целью попасть в Индонезию стало невозможно.