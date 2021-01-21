Национальная гостиничная премия 2021: старт первого этапа

Объявлено о старте Национальной гостиничной премии 2021. На официальном ресурсе премии hotelawards. ru открыт прием заявок. Первые участники уже появились на сайте.

"Мы видим, что интерес к Национальной гостиничной премии увеличивается, и приветствуем всех номинантов нового года. — говорит Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Премия — это масштабный маркетинговый проект, среди задач которого активная поддержка и продвижение участников в течение всего года. Наш слоган "Займите место среди лучших!" — приглашение, адресованное не только гостиницам страны, но, возможно, даже в большей степени их гостям. Людей все больше интересует качественный и безопасный отдых, и статус участника Премии является важным показателем открытости отеля, свидетельством его надежности и качества сервиса".

На Премии 2021 появились новые номинации, такие как:

Лучший транзитный отель,

Лучший горнолыжный отель

и Лучший глэмпинг.

Также изменены сроки проведения конкурса и порядок отбора финалистов.

"Голосование народного жюри, которое традиционно определяет по пять финалистов в каждой номинации, теперь дополнено голосованием Экспертной коллегии, — говорит руководитель Организационного комитета Премии Дмитрий Демидов. — Экспертная коллегия будет работать после окончания народного голосования. Эксперты смогут добавить по своему усмотрению по два финалиста в каждой номинации в дополнение к тем, кого определит народное голосование. Таким образом, коллегия будет существенно влиять на шорт-лист финалистов. Состав членов Экспертной коллегии будет опубликован на официальном сайте Премии по аналогии со страницей членов жюри".

Национальная гостиничная премия проводится в этом году в третий раз. Традиционно завершится конкурс в ноябре Торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в Центре международной торговли в Москве.

Более подробную информацию можно получить на сайте hotelawards.ru (https://hotelawards.ru).