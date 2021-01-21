В ближайшем будущем российские граждане смогут выезжать за рубеж при наличии документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19. Власти рассматривают вопрос о выдаче официального сертификата, наличие которого позволит россиянам выезжать за пределы страны.

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал главный редактор сайта Avia. ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

"Сейчас действительно во всём наблюдается движение в сторону разработки неких международных документов. Но единого решения пока нет.

Я боюсь, что решение, в одностороннем порядке принятое правительством Российской Федерации, тоже вряд ли сможет снять ограничения на международные полёты. Для того чтобы туристические потоки возобновились, всё-таки необходимо выработать либо единый международный механизм и, может быть, документ, или создание какой-то базы, которая позволит всем странам принимать данные и о вакцинации, и о медицинском статусе человека, о наличии антител и так далее.

Либо второй механизм — это, скорее всего, то, что предлагает сейчас Международная организация гражданской авиации IATA Travel Pass — это некая электронная система обмена информацией, которая позволит авиакомпаниям получать в электронном виде сведения о пассажирах, информацию о статусе здоровья и сразу подгружать это в систему бронирования.

При этом человек будет иметь возможность видеть, какие требования в пункте назначения предъявляются к его медицинскому статусу и, соответственно, получать при этом заранее необходимые документы, то есть выполнять требования принимающей стороны.

В общем, нужно выработать некий механизм, который позволит разблокировать границы и как минимум снять эмоциональное напряжение от угрозы распространения коронавируса", — пояснил собеседник "Правды.Ру".