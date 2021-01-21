Власти Шри-Ланки открывают границы для туристов

Власти Шри-Ланки готовы принимать иностранных туристов с 21 января.

"Были приняты все меры предосторожности, чтобы сделать отдых максимально безопасным, надежным и безмятежным для посетителей", — прокомментировали решение в Бюро содействия туризму Шри-Ланки.

Но путешественникам нужно будет соблюдать определённые правила.

Перед поездкой необходимо забронировать отель для того, чтобы две недели находиться на карантине. Причём отель должен входить в число сертифицированных. Тест на COVID-19 должен быть сдан за 96 часов.

Второй тест сдаётся в отеле и потом на 5-7 день изоляции. Также туристам нужно иметь при себе визу и страховку. Визу можно оформить на сайте Департамента миграции, а страховку — у местной страховой компании People's Insurance PLC.

Первые две недели туристы могут выезжать на экскурсии только с официальными гидами. А вот после карантина можно путешествовать по острову без сопровождающих лиц.