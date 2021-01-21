В России изменятся правила выезда детей за границу

Депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении в весеннюю сессию законопроект, согласно которому будет упрощён выезд детей за рубеж. Для этого достаточно только согласия одного из родителей.

"Чтобы оформить согласие на выезд ребенка, достаточно обратиться к ближайшему нотариусу. Нотариально заверенное согласие на выезд ребенка из России может быть оформлено один раз и будет действительно до его совершеннолетия при условии посещения стран, указанных в согласии", — говорится на сайте мэра Москвы.

На данный момент для выезда ребёнка за границу, необходимо оформить нотариальное заверенное согласие на выезд от обоих родителей. Авторы инициативы намерены добиться того, чтобы было достаточно согласия матери или отца, так как это облегчит выезд ребёнка за рубеж для огромного количества семей, сообщает "Парламентская газета".