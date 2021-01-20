Власти Таиланда продлили карантин для туристов до октября

Власти Таиланда приняли решение продлить обязательный 15-дневый карантин по COVID-19 для иностранных туристов примерно до 30 сентября 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В конце прошлого года правительство Таиланда продлило период разрешённого пребывания туристов из России без визы с 30 до 45 дней.

15 дней выделено на обязательный карантин, оплачиваемый за счёт туристов.

Всё это не лучшим образом отразится на турпотоке в Таиланд, считают туроператоры.

Отпуск многих россиян составляет максимум 15 дней. Туристы начнут ездить в Таиланд только после отмены обязательного карантина.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что Таиланд введёт налог для туристов в размере $10.