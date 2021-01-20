Венеция запускает глобальную систему слежки за туристами

Несмотря на то, что площади и каналы Венециисейчас пустуют, а многие легендарные достопримечательности находятся под угрозой закрытия, власти готовятся к тому периоду, когда туризм будет восстановлен. Для этого в Венеции разработали систему Smart Control Room, которая будет отслеживать поведение гостей города и контролировать количество туристов.

До пандемии ежедневный турпоток мог достигать 70 тыс. человек. Это огромное количество, так как численность населения самой Венеции составляет менее 50 тыс. человек.

Smart Control Room базируется на острове Тронкетто. Мониторинг за туристами будет осуществляться с помощью мобильных телефонов, а его результаты выводиться на огромные экраны.

"Здесь находится "мозг" города. Мы знаем в режиме реального времени, сколько людей находятся в каждом уголке Венеции и откуда они приехали", — объяснял один из создателей системы Марко Берттини.

Каждому туристу будет присваиваться персональный номер. По номерам туристов будут отслеживать по всему городу благодаря крупнейшему телекоммуникационному провайдеру Италии. Также будет контролироваться заполненность площадей и достопримечательностей.﻿