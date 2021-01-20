Россияне массово отказываются от поездок в Турцию из-за COVID-19

Россияне массово отменяют поездки в Анталью, а также на горнолыжные курорты страны из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщают российские туроператоры.

"Программы в Анталью свёрнуты практически у всех туроператоров. Самая главная причина в том, что Турция сейчас не ждёт иностранных туристов, в принципе, не только россиян", — цитирует "Турпром" гендиректора сети турагентств "Розовый Слон".

К отмене туров привели закрытие SPA-салонов, прогреваемых бассейнов и подъёмников на горнолыжных курортах. Из-за этого спрос на такие туры резко упал.

Туристы могут довольствоваться только экскурсионными турами в Стамбул, Каппадокию и Измир.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ближайшее время Вьетнам не планирует принимать иностранных туристов, но уже ведёт активную подготовку к этому процессу.