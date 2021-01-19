Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Диетолог рассказал, что нужно есть перед вакцинацией от COVID-19
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Мёртвую женщину обнаружили в туалете ТЦ Калининграда
Петербуржец напал на женщину-педиатра в поликлинике
Эксперт оценил идею создания в России аптек на колёсах
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Шарапова получила помолвочное кольцо за 400 тыс. долларов
Мужчина упал с седьмого этажа недостроенного дома в Петрозаводске

Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"

Туризм

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на III международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2021.

Стартовал прием заявок на конкурс

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.

1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".

Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

3. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).

4. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).

5. "Брендинг средств размещения и питания".

6. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).

7. "Брендированная сувенирная продукция".

8. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик). 

9. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).

10. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ (https://union-esot.com) и на страницах содружества в социальных сетях.

ВАЖНО!

  1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.
  2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.
  3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union.esot@gmail.com.
  4. Событийные проекты, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не позднее 1 января 2019 года.

 

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Женишбек Байгуттиев: "Жители Киргизии голосовали за Жапарова протестно"
Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"
Игорь Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе
Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального
Профессор Генри Бауэер раскрыл тайну лох-несского чудовища
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Диетолог рассказал, что нужно есть перед вакцинацией от COVID-19
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Мёртвую женщину обнаружили в туалете ТЦ Калининграда
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Южная Америка
Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Итоги дела рязанских скинхедов
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Актриса Оксана Акиньшина раскритиковала феминизм
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
В США организуют "индогурацию" собаки Байдена
Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Задержание поднимет политический вес Навального
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Перспектива-2021: бедность и безработица
"Без авторитарных режимов": Латвия готова в одиночку принять ЧМ-2021
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Задержание поднимет политический вес Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников