Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на III международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2021.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.

1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".

Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

3. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).

4. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).

5. "Брендинг средств размещения и питания".

6. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).

7. "Брендированная сувенирная продукция".

8. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик).

9. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).

10. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ (https://union-esot.com) и на страницах содружества в социальных сетях.

ВАЖНО!