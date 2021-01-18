Власти Таиланда решили ввести в стране туристический сбор. Теперь все туристы, прибывающие в страну, будут платить по 10 долларов.
С таким заявлением выступил тайский министр туризма Пипат Ратчакитпракан. По его словам, все собранные средства пойдут на создание фонда, который будет выплачивать страховки туристам в случае болезней или несчастных случаев.
Напомним, в конце 2020 года Таиланд вернул безвизовый режим для граждан России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.