Таиланд вводит туристический сбор в 10 долларов

Власти Таиланда решили ввести в стране туристический сбор. Теперь все туристы, прибывающие в страну, будут платить по 10 долларов.

С таким заявлением выступил тайский министр туризма Пипат Ратчакитпракан. По его словам, все собранные средства пойдут на создание фонда, который будет выплачивать страховки туристам в случае болезней или несчастных случаев.

Напомним, в конце 2020 года Таиланд вернул безвизовый режим для граждан России.