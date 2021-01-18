Вьетнам готовится к приёму иностранных туристов

В ближайшее время Вьетнам не планирует принимать иностранцев, но уже ведёт активную подготовку к этому процессу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник, 18 января.

В связи с новыми вспышками коронавирусной инфекции и появлением новых штаммов в мире в начале года власти Вьетнама решили приостановить все международные коммерческие рейсы. Запрет не распространяется только на репатриационные полёты и одобренные Минздравом, МИД, Минобороны и Министерством транспорта страны. Все прибывшие иностранные туристы в течение двух недель должны находиться на карантине.

Международное авиасообщение будет приостановлено до окончания праздников, связанных со встречей вьетнамского Нового года — Тет — с 10-16 февраля.

Но страна уже активно готовится к приёму туристов. Так, одним из условий въезда иностранных граждан во Вьетнам станет их обязательная медицинская страховка для покрытия расходов в случае заболевания коронавирусом.